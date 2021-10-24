台中市第二選區台灣基進立委陳柏惟罷免案23日投票，最終以同意票77899票勝過不同意的73433票，罷免通過。民進黨立委許智傑提案將罷免門檻改為35%，否則冤冤相報何時了，甚至指出，按照現在的罷免制度，民進黨要在深綠選區罷免一個議員，算是簡單的事，像是國民黨台南市議員謝龍介選區就是如此。常在臉書評論時事的藥師林士峰指出，如果民進黨真的發動罷免謝龍介，那才叫惡意罷免，恐會讓中間選民唾棄，只會讓民進黨的餅越來越小。

針對綠委許智傑的說法，藥師林士峰24日在臉書貼文表示，議員跟立委確實不一樣，制度還可以再討論，但是直接改成35%也太怠惰，不如乾脆直接禁止罷免，豈不更快速直接。要改罷免制度的也是你們，現在嫌制度不公的也是你們，執政立法權不是給你們為所欲為的。

林士峰接著指出，民進黨連自己訂的規則，在大家同一標準之下，都沒辦法承認失敗了，如何帶領我們在世界上跟各國競爭，如果你們真的發動罷免謝龍介，那才叫惡意罷免，會讓中間選民唾棄，他才不相信「惡罷」能獲得什麼政治利益，只會讓民進黨的餅越來越小罷了。

網友回應說，「好啦，都來罷，看誰理由最蝦。」、「委員大哥，立法修法是為了人民，不是為了黨。您這樣説，就讓人懷疑當初修改罷免法的目的。」、「沒正當性，門檻幾趴都沒用啦！民進黨好好思考，要改的就是你們施政。」

還有網友認為，「所以我說許智傑就不是當地人，他了解台南第八選區的生態嗎？舊台南市區的藍綠版圖幾乎是一半一半，更何況多席次的市議員，謝龍介就拿25%最高票當選。如果真的罷得成，早就開幹了，還會留機會給許智傑放炮？」