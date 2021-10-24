民進黨憲政改革小組日前召開全體大會，達成廢除考試院、職權歸屬行政院；廢除監察院，職權歸屬立法院；於立法院設立獨立行使職權的國家人權委員會與國家審計委員會；選舉權與被選舉權下修到18歲等6項共識。不過，根據一份網路民調顯示，有7成的網友並不同意將公民權下修到18歲。

入口網站《YAHOO》以「公民權下修18歲，你是否同意？」為題，進行網路投票，投票時間為10月22日至26日，截至24日晚間6點，已有超過1萬名網友參與投票，結果顯示，非常同意的網友有10.9%，還算同意的有8.5%，不太同意13.5%，非常不同意則高達64.2%，另外有2.9%網友沒表示明確意見。

關於降低修憲門檻的部分，有9.4%網友表示非常同意，還算同意的有10.8%，不太同意22.6%， 非常不同意53.1%，另外有4.1%網友沒表示明確意見。

是否同意廢除考試院的部分，非常同意的網友有24.4%，還算同意的有13.1%，不太同意的有22.8%，非常不同意的則有32%，另外有7.7%網友沒表示明確意見；至於是否同意廢除監察院，有33.4%網友表示非常同意，還算同意的有10.3%，不太同意20.9%，非常不同意30.2%，另外有5.2%網友沒表示明確意見。

此外，民進黨祕書長林錫耀表示，由於修憲門檻很高，必須要朝野合作，所以此次修憲是提出社會具有共識的條文內容，未來，民進黨會持續聽取社會意見，更必須與各位專家學者並肩作戰，讓台灣的憲政改革持續下去。而民進黨副秘書長林飛帆則指出，台灣憲政體制改革涉及層面深廣，在現行制度下需凝聚朝野及社會的高度共識。