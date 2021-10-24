宜蘭縣今天下午13時11分及12分，接連發生芮氏規模6.5及5.4的地震，劇烈搖晃加上國家級警報大作震驚全台，不過不少民眾抱怨，既然是警報，為何總是地震發生後才收到，根本來不及反應，中央氣象局地震測報中心證實，由於地震深度較深，地震發生後15至17秒發出，已經是系統運作的極限。

地牛翻身6.5強震垂直左右狂搖！ 氣象局最新說明｜2021.10.24

根據氣象局地震測報中心網站說明，「災防告警細胞廣播訊息系統（Public Warning System，PWS）」是利用行動通信系統的「細胞廣播服務技術（Cell Broadcast Service，CBS）」，提供政府可以在短時間內，大量傳送災防示警訊息到民眾的手機，即時通知民眾，讓民眾能及早掌握離災、避災的告知訊息服務。

不過民眾質疑，國家級警報總是地震後才響，無法達到提前預警作用，氣象局地震測報中心主任陳國昌解釋，該系統是利用接收到的地震P波來進行演算，P波1秒跑5.6公里，由於今天這兩起地震深度約67公里，因此需要較多時間，對於民眾在地震發生後才約15至17秒才收到PWS，陳國昌說，今天PWS這樣的速度算很快，已經是系統運作極限。

目前氣象局透過災防告警細胞廣播系統﹙PWS﹚提供的即時服務訊息包括「地震速報」、「大雷雨即時訊息」、「颱風強風告警」與「海嘯警報」，至於地震速報的發布條件，是當偵測地震規模5.0以上，且預估震度達4級時，針對所在地預估震度達4級以上的範圍發布，接收到「地震速報」時，手機會強制發出警報音效，畫面也會自動同步跳出警示文字。