隔壁住戶一樓家門窗玻璃碎裂、變形。（陳彩玲攝）

基隆市中正區平一路27巷某民宅今天傍晚5點多發生氣爆，疑似黃姓屋主使用瓦斯煮飯時，操作不慎造成，現場大門圍牆被炸飛倒塌，玻璃被震碎，連鋁窗也嚴重變形，黃女及其兒子灼傷送醫，意識清楚無大礙。

據了解，年約80多歲黃姓女屋主今天傍晚煮飯時，疑似使用瓦斯不慎造成氣爆，頭、手燒傷面積約20％，其兒子則是腳踝附近割傷、燙傷，面積約一個腳掌。所幸2人意識清楚，並無大礙，基隆市消防局接獲通報，立即派員到場將人送往基隆長庚醫院救治。

住在隔壁一名老奶奶也疑似受到驚嚇，頭部撞到東西，目前坐在社區的休憩空間休息，無需送醫。氣爆現場許多傢俱被炸出，甚至連大門圍牆也倒塌，附近鄰居也遭殃，住在隔壁男子表示，當時聽到很大一聲「砰」，所有人都嚇了一跳，屋內只要是玻璃製的物品全都碎裂，從一樓到三樓的玻璃門都被震碎，現場滿目瘡痍，相當可怕。

另名男子指出，幾乎整座和平島都聽到爆炸聲響，許多人一直詢問究竟發生何事，沒想到是氣爆。基隆市警察局接獲通報也立即趕往交通指揮，維護現場秩序及安全，目前火災調查人員已進入現場調查採證，釐清氣爆原因。

屋主使用瓦斯煮飯時，操作不慎造成氣爆，現場大門玻璃碎裂，連鋁窗也嚴重變形。（陳彩玲攝）