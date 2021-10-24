雲林縣政府開發古坑鄉台糖地為「古坑產業加值園區」，該案是前縣長李進勇時代啟動，縣長張麗善繼續推動，但今年遭環評初審卡關，縣府提出諸多公文證明該區40多年未取水過，開發案仍無下文，縣長張麗善喊話盼不要有政治角力，不要邊緣化雲林。

古坑產業加值園區開發面積約68公頃，預計引進食品產業，解決縣內農產滯銷問題，完工後將有41.6公頃工業用地，估計帶來4000個工作機會。

本案在2018年向中央申請前瞻計畫補助，隨即辦理園區報編作業，因園區位於自來水水質水量保護區及優良農地以外之農業用地等第二級環境敏感地區，縣府依法研擬相關配套因應作法。

自來水公司今年初評估台灣省政府1982年公告雲林縣永光、斗南第一水源自來水水質水量保護區迄今逾38年，自1980年代後無再取用過地面水，且雲林地區目前由湖山水庫與集集攔河堰聯合運用地面水供應民生用水，該保護區予以廢止。

不過，環境影響評估專案小組今年以古坑產業加值園區位於「自來水水質水量保護區」，初審認定不應開發。本案形同胎死腹中。

縣長張麗善表示，前縣長時代好的政策她不排斥，但古坑產業加值園區、褒忠農業機械園區接連被卡關，讓她很頭痛，同樣都是農業縣，民進黨執政的嘉義縣所開發的工業區全線綠燈，反觀雲林縣都是喊卡，盼相關人士不要藉機政治角力，不要技術杯葛，邊緣化雲林縣。

蔡英文總統、行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花23日到雲林出席太陽能電場啟用典禮後，張麗善除了當面陳情，會後追著沈、王2人拜託協助古坑、褒忠2案持續推進。