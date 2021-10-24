1名網友的母親日前分享知名直播主「丟丟妹」的臉書拍賣直播，得知自己中獎1台電視，但隨後即被詐騙集團盯上，詐騙集團先是盜用丟丟妹照片假冒身分，主動私訊原PO母親說需自行負擔運費400元，接著又說因操作錯誤，400元變成4萬元，一來一往繁瑣過程中，最後原PO母親發現竟被盜刷22萬。

對話紀錄中，原PO母親收到假冒丟丟妹身分的網友私訊說中獎了，但獎品送出需她自行負擔運費400元，還要點入「個人訂單系統」網址完成填表，她之後照做後對方又稱她不慎將400元打成40000元，對方要求她取消訂單再操作1次，就這樣反反覆地操作，她日後一查信用卡，發現被盜刷22萬。

詐騙集團盜用丟丟妹照片假冒身分，主動私訊原PO母親說需自行負擔運費400元，但接著又說因操作錯誤，400元變成4萬元，最後原PO母親竟被盜刷22萬。（翻攝自臉書爆料公社）

詐騙集團盜用丟丟妹照片假冒身分，主動私訊原PO母親說需自行負擔運費400元，但接著又說因操作錯誤，400元變成4萬元，最後原PO母親竟被盜刷22萬。（翻攝自臉書爆料公社）

原PO說，她的母親22日分享丟丟妹的臉書直播，之後收到官方表示中獎1台電視，而官方表示原PO母親需要在臉書留言有中獎，疑似就是此舉遭到詐騙集團盯上，詐騙集團於是冒用丟丟妹身分私訊，未料後續一連串動作導致遭騙22萬，目前原PO已報警處理，警察將會查IP定位調查。

其他網友留言說，「所以詐騙集團隨時都在盯知名直播平台，隨時找目標」、「正牌的不會主動用臉書私訊，一看就知道是假的」、「主動密你的87%詐騙，這邏輯很簡單！最後人找不找的到是其次，錢是很難拿回來就是了」、「在真的直播有中獎，詐騙集團利用這點私下私賴，真的很容易會上當」。