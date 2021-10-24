桃園市動保園區力推寵物保險，卻面臨5度招標都無人投標，動保處坦言，因野外抓來的犬貓無法確定年齡，身體狀況較難掌握，導致出險多、理賠金額高，招標金拉高2倍到每隻1000元，徵詢6業者仍興趣缺缺，但仍會持續檢討，給毛小孩和飼主保障。

議員簡智翔說，台北2年前創全國之先，為收容所的浪浪買保險，只要從北市動物之家認養的犬貓，都附帶1年期的寵物保險，包含寵物醫療費用、寵物侵權責任及寵物喪葬費用3大項目，讓認養的飼主不必擔心毛孩生病或意外，衍生的醫藥費成沉重負擔。

簡智翔說，去年他就呼籲桃園跟進，樂見動保處今年開始動作上網發包，豈料4至8月每個月上網招標一次，卻面臨5度流標的困境，不解為何台北能、桃園不能，強調若是經費不夠可以再追加，提升保險內容，除了給毛孩健康更多保障，也能倡導和強化飼主責任，避免棄養重病寵物的悲劇。

「最大困難點是犬貓年齡無法確定！」動保處指出，犬貓保險跟人類一樣，投保前要確定年齡和提供體檢證明，年齡越大、保費越高，但野外抓回來的犬貓來源不明，根本無法確知年齡，加上野貓狗身上毛病多，都是未知數，業者發現收容所動物出險狀況多、理賠金額高，興趣缺缺。

動保處表示，流標後都有檢討，並將投保金額從每隻500元提高到1000元，仍無業者投標，不諱言保險公司都是在商言商，曾私下接觸6業者詢問意願和困境，但就有業者感嘆就算保費拉高到每隻5000元，寵物醫療費驚人，動輒理賠金就是上萬元，根本沒賺頭，也透露台北可能也「做不下去」，且有無保險跟領養率沒有正相關。

動保處直言，動物醫藥費因為沒健保才會看起來較高，但業者仍然續推家犬家貓的商業保險，代表仍有市場和效力，會持續檢討修正標案內容再精進。

業界針對寵物保險多限制年齡在8周至10歲，續保才可至15歲，且年齡越高保費越貴，像1歲犬約3500元、10歲就高達7200元，若健檢報告有狀況，還會拒保。