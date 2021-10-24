2021年壽險市場可能創四項新紀錄。據前九月統計推估，2021年投資型保單新契約保費應可破5千億元，創史上單年新高銷量；但固定利率的傳統壽險新契約保費全年可能不到500億元，恐創歷史新低；美元保單新契約保費全年應可破5500億元，金額及占率都會創歷年新高；因為保單結構轉變，續期保費前九月衰退逾13％，全年亦可能創歷年最大衰退幅度。

疫情、長期低利率、資本市場持續多頭行情、新台幣兌美元匯率升值，影響2021年壽險市場走向，據壽險公會統計，今年前九月新契約保費近7823億元，比去年同期成長11.4％，最大成長動能即是投資型保單，前九月新契約保費4390億元，同比成長87％以上，主要就是因為資本市場多頭，保戶希望藉投資型保單累積資產。

雖然部分大型壽險公司9月有稍降溫其投資型保單銷售，但只要資本市場不出現大回檔，估計第四季投資型保單銷量應有千億元以上水準，全年可超越2018年投資型保單銷售紀錄5034億元，創歷史新高。

投資型保單熱賣，就會造成其他保單資金排擠，再加上長期低利率，新台幣短年期儲蓄險首次出現責任準備金利率為零，固定利率傳統壽險保單銷售難度極大，前9月新契約保費僅近299億元，同比衰退逾64％，全年恐連500億元都不到，應創歷年新低。

新台幣兌美元匯率今年長期都升破28元，加上美元保單利率較高，投資型保單保戶則想投資、匯率兩頭賺，因此今年美元保單成銷售主流，占整體新契約保費的56％左右，全年美元保單銷量應有機會破新台幣5500億元，占率及金額都可望創歷史新高。

近年傳統壽險銷量下降，短年期儲蓄險保單到期後，不像往年有類似商品承接，續期保費今年前九月為1.43兆元，較去年同期衰退13％以上，若此趨勢延續到年底，則2021年續期保費恐創歷年最大衰退幅度。