宜蘭縣南澳今（24）日下午13時11分發生芮氏規模6.5地震，許多民眾也陸續收到國家級警報通知，不過最崩潰的可能是「寶可夢阿伯」，今年2月發布地震國家級警報，他用來抓寶的60支手機一起響起，花了近30分鐘才關閉所有通知。今天宜蘭又發生強震，有網友好奇寶可夢阿伯會不會嚇到？

寶可夢阿伯本名陳三元，因熱愛寶可夢手遊，將60多支手機架在腳踏車龍頭上，騎車到處「抓寶」，引起關注而有知名度，今年2月7日凌晨1點多，台灣東部外海發生規模6.1地震，連響10多次的國家級警報，當時正在抓寶的他，面對60多支手機警報響不停，讓他關幾百通警報關到崩潰，花了近30分鐘才恢復平靜。

今日宜蘭南澳6.5強震，就有網友又想起寶可夢阿伯，好奇「他現在人還好嗎？」引起不少網友討論「應該還在關警報」、「應該會被手機嚇死」、「每次地震都有人關心他XDD」、「求阿北的心理陰影面積」。

根據《民視新聞》報導，6.5地震發生時，寶可夢阿伯正在午睡並未察覺地震，聽到房間外的手機發出警報聲，才起床去關閉通知，寶可夢阿伯也表示，這次收到警報的手機只有幾支在響，有些靜音、關機沒有聲音，沒有重演上次崩潰情況，直到看電視新聞才知道有地震。