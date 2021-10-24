陳水扁前總統女婿趙建銘涉入的台開炒股案，歷經16年審理3審定讞，趙建銘遭判3年8個月，父親趙玉柱判4年，台南地檢署證實，已發出通知書邀求趙家父子26日到案服刑，同時因發生地與戶籍地關係，北檢與中檢也對趙建銘發出通知書，趙建銘可北中南擇一報到執行。

趙建銘在2005年捲入台開炒股案，當時他在台北三井餐廳聽聞台開董事長蘇建德釋出公司利多消息，回家轉告父親趙玉柱，趙玉柱趁低價買進股票，並在漲價時脫手，牟取價差利益。

台開案經檢察官起訴，法院歷時審理16年，日前3審定讞，趙建銘與蘇建德同樣判處3年8個月，趙玉柱4年，前寬頻房訊總經理游世一判4年4個月，並沒收趙玉柱與游世一不法獲利。

台南地檢署襄閱檢察官林仲斌表示，此案是因趙家父子居住地關係，南檢受北檢囑託代為執行，發出執行通知書，告之26日到案服刑。同時北檢、中檢各因發生地，戶籍地關係，也對趙建銘發出通知書。

據了解，同時收到3處地檢署通知的趙建銘，26日當天可選擇北、中、南任一處地檢署報到，趙玉柱可能在台南地檢署報到。