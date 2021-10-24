今天下午3點多嘉義縣番路鄉台18線觸口明隧道內發生一起自撞車禍，一輛銀色自小客車下山時自撞明隧道內水泥墩，車內5人4人輕傷，1名7旬婦人意識不清無外傷送醫，詳細事故原因還待警方進一步調查。

嘉義縣消防局指出，今天下午3點39分受理番路鄉台18線觸口明隧道內車禍案件，派遣番路、中埔及三和等3分隊前往，現場為一輛自小客車自撞隧道內水泥墩，車內共2男3女，其中76歲女性意識不清、無外傷，其餘傷者均輕傷、意識清楚，均送往聖馬醫院。