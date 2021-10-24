阿里山觸口明隧道自撞水泥墩 7旬婦意識不清急送醫 19:002021/10/24 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 阿里山公路明隧道內今天下午發生一起自撞車禍。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天下午3點多嘉義縣番路鄉台18線觸口明隧道內發生一起自撞車禍，一輛銀色自小客車下山時自撞明隧道內水泥墩，車內5人4人輕傷，1名7旬婦人意識不清無外傷送醫，詳細事故原因還待警方進一步調查。 嘉義縣消防局指出，今天下午3點39分受理番路鄉台18線觸口明隧道內車禍案件，派遣番路、中埔及三和等3分隊前往，現場為一輛自小客車自撞隧道內水泥墩，車內共2男3女，其中76歲女性意識不清、無外傷，其餘傷者均輕傷、意識清楚，均送往聖馬醫院。 8旬婦遊鶯歌和家人鬧情緒 自搭車跑到40公里外 南港警暖援 20米路樹突倒塌 重砸騎士2人送醫 #意識不清 #隧道內 #自撞 #明隧道 #自撞車禍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竹聯幫2堂口街頭火拼 囂張小弟竟開賓士車撞警 08:092021/10/23 社會 宜蘭小六生遭小貨車輾壓拖行 肋骨斷12根肝肺破裂搶救中 15:242021/10/24 社會 北市信義區驚悚車禍！Uber駕駛疑癲癇逆向連撞6車釀4傷 15:532021/10/23 社會 今增4例境外移入 女自美返台打2劑BNT仍確診 14:382021/10/24 生活 跟著《白冷圳的兒女》繪本，用雙腳悅讀台灣 03:102021/10/24 寶島 史話》中共善宣傳 國府技遜一籌（歐陽聖恩） 00:002021/10/23 兩岸史話 疑分神自撞分隔島 賓士車「翻一圈」躺路中 駕駛輕傷 15:172021/10/22 社會 爽占公有地做迎賓空間被抓包 淡水飯店投降自拆違建 17:012021/10/23 生活 毒蟲駕車撞變電箱遭逮 公寓大樓停電派出所長也受害 15:572021/10/23 社會 陳柏惟被罷免後 藍營正妹忍不住脫口一句 19:342021/10/23 政治 高鐵宜蘭站址喬不攏又冒2案 賴士葆批：稱尊重專業是自打臉 11:202021/10/23 政治 社會熱門新聞 李雲迪嫖一次4.3萬的妹多頂級？神級老司機詳解鄉民嗨翻 - 社會 台大女不爽室友太吵「連鎖2次門」代價太慘 - 社會 扁駙馬趙建銘父子確定26日入監 分別蹲台中、台南監獄 - 社會 板橋通行40餘年便道要被「收回」住戶冒雨拉白布條抗議 - 社會 基隆8旬婦煮飯瓦斯突氣爆 鋁窗變形玻璃碎 2傷送醫 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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