日媒《週刊新潮》報導種種跡象顯示佐佐木希與不倫諧星渡部建將離婚，今年3月佐佐木購入高級公寓，讓長男進入名校，2020年6月渡部建被爆在東京無障礙公廁與數名女性搞不倫，形象原本極佳的他重挫演藝事業，不倫情事被報導後暫停幕前工作176天後開記者會致歉，佐佐木希看似原諒老公，但佐佐木3月以現金購入4億日圓（約台幣1億元）新屋，名字也登記在她名下，可能是布局休夫。《週刊新潮》並指出，兩人似乎已進入討論離婚詳細內容，進入讀秒階段」，傳出渡部建可能自演藝圈引退，轉行做餐飲。

「她何時變得這麼會演？」佐佐木希近來參與舞台劇演出《酔いどれ天使》，該劇由三池崇史導演、桐谷健太、高橋克典、田畑智子與髙嶋政宏等一流演技派演員演出，除東京之外，也赴大阪等外地公演，她的演技意外地獲得好評，本來不看好她的觀眾表示「佐佐木變得很會演」，跌破不少眼鏡。

佐佐木自2010年起就連續6年入選美國影視網媒選出的「世界最美容顏100人」，演技卻少獲得好評。6年前首次演出舞台劇，當時被評「表情僵硬、台詞無感」等劣評。但這次在《酔いどれ天使》卻有令人亮眼的演出，她與桐谷健太扮演青梅竹馬的居酒屋老闆娘，桐谷健太的角色正如佐佐木的不倫老公渡部建。

日媒指出佐佐木希過去必須照顧家中小孩，無法參與東京之外的舞台演出，但後來因渡部爆不倫失去演出機會成了「主夫」帶小孩也做家務，讓佐佐木希可安心赴外地公演，演技也漸漸開竅而獲好評。

離婚時機牽繫形象與金錢

離婚時機上，佐佐木希若現在馬上離婚會變成「忍耐丈夫不倫的妻子」變成「放棄名聲掃地的丈夫的冷面妻」，佐佐木想要維持好感度的話，今後需往「保護家庭的妻子」方向，也符合經濟面上的考量，佐佐木現在獲眾多女性支持，CM廣告拍攝一部酬勞估計1500萬日圓（約台幣368萬元），先讓自己表演上獲得更多佳評，再慎重考量離婚的時機。

佐佐木希。（ダミアーニ・ジャパン株式会社提供）

《週刊新潮》指另有一說兩夫妻的離婚已近讀秒階段，一名經紀業界人士向日媒透露「據傳高級公寓以佐佐木名義以現金買下，可能是以此代替「慰謝金」，可視為兩人已在離婚具體計畫的階段之中。」而傳渡部將進軍飲食業界。