陳柏惟遭罷免 學者分析:形象差.黑歷史連爆是關鍵

台灣基進立委陳柏惟罷免案23日進行投票，最終以同意票7萬7899票高於不同意的7萬3433票，通過罷免案。中興大學國家政策與公共事務研究所教授袁鶴齡指出，陳柏惟遭罷免的原因有三個，第一是他個人形象不佳，第二是風評不能被大家接受，第三是他所提的政策並不符合當地需要。

陳柏惟罷免案在23日進行投票與開票作業，中選會23日發布新聞稿公布投票結果，第10屆立法委員陳柏惟罷免案，投票人總數為29萬4976人，投票人數為15萬2567人，投票率為51.72％，有效票為15萬1332票，其中同意罷免票數為7萬7899票，佔51.48％；不同意罷免票數7萬3433票，佔48.52％，無效票為1235票，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，投票結果為通過。

《中天新聞》報導，袁鶴齡認為，陳柏惟遭罷免的第一個原因，是他個人形象不是挺好，第二個原因則是陳柏惟的風評沒有辦法讓大家接受，第三個原因則是陳柏惟所提出的政策並不符合當地需要。

此外，刪Q總部發言人Max在今(24)日表示，罷免案無關藍綠對決，更多的是陳柏惟本身，關於國民黨介入的說法，都太言過其實，至於說這是朱打勝的第一仗，不如說是人民戰勝惡霸民代的第一仗更為貼切；而陳柏惟本人今天受訪時則回應，自己會先掃街，至於是否回高雄，他則說「我現在在台中，就是台中人」。