桃園市長鄭文燦和立法委員陳雪生、鄭運鵬等人24日出席閩臺宮慶祝天上聖母媽祖昇天祭活動。(蔡依珍攝)

媽祖昇天祭在桃園閩臺宮舉辦，象徵所有馬祖鄉親的精神寄託，也象徵桃園與馬祖的友好。 (蔡依珍攝)

媽祖昇天祭在桃園閩臺宮舉辦，象徵所有馬祖鄉親的精神寄託，也象徵桃園與馬祖的友好。 (蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦24日出席閩臺宮慶祝天上聖母媽祖昇天祭活動，他表示「媽祖昇天祭」紀念農曆9月9日媽祖得道升天，是馬祖特有的文化祭典，與台灣農曆3月23日媽祖聖誕遶境略有不同，但都屬於媽祖信仰，透過此看不見的宗教文化紐帶，媽祖信仰將馬祖與台灣連結在一起，媽祖昇天祭在桃園閩臺宮舉辦，象徵所有馬祖鄉親的精神寄託，也象徵桃園與馬祖的友好。

鄭文燦表示，50年代起許多馬祖鄉親來到桃園定居，大約有5萬人，桃園成為馬祖人的第二故鄉，他自己的成長過程中也結識很多馬祖籍的朋友，而馬祖鄉親帶來獨特的信仰、文化、美食，都是桃園多元文化的一部分。此外，桃園與馬祖是姐妹縣市，他擔任市長後，與縣長劉增應商討制定了15項交流協議，進一步推動交流合作，深化桃園與馬祖的連結。

鄭文燦說，他上任後，開始在桃園舉辦「媽祖昇天祭」及「馬祖文化美食節」，今年受疫情影響，停辦文化美食節活動，但明年會繼續籌辦。除了媽祖昇天祭，每年元宵節舉辦的「擺暝文化祭」，也是馬祖獨特的節慶活動，明年將規畫舉辦「媽祖昇天祭」及「擺暝文化祭」，呈現南竿、北竿不同的地方文化，讓鄉親及民眾在桃園看到馬祖最有特色的兩項文化慶典。

鄭文燦也提到，目前桃園的媽祖宮廟大約18間，市府已完成修建大湳公園的龍山寺，閩臺宮也在修建清單中，希望讓媽祖信仰落實成為地方重要的信仰文化；未來也希望在此成立關懷據點，將列為民政局及社會局的計畫，提供馬祖長者們最好的照顧。

為了讓馬祖的年輕一代了解文化根源，市府也將印製馬祖文化風采月曆，介紹馬祖的慶典、地標、風景人情等，希望有助於馬祖的文化傳承。

鄭市長指出，桃園的馬祖同鄉會館當時以姐妹市合作的方式興建而成，目前使用約20年，儘管每年修繕仍有老舊問題，市府已與連江縣政府達成縣市合作默契，預計由桃園市負擔400萬元、連江縣負擔200萬元，進行全面翻修，把會館及周邊環境整理得更好。