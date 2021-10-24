東生華（8432-TW）報捷！新複方新藥RETA19與默沙東藥廠（Merck Sharp & Dohme；MSD）的專利訴訟案由東生華取得勝訴，RETA19也於本月19日收到衛生福利部審查完成通知。預計於11月領取藥證後，進入健保核價階段，提供高血脂病患全新選擇，並可大幅降低高血脂健保藥物給付支出的龐大財務壓力。

東生華收到台灣智慧財產及商業法院通知，針對默沙東藥廠起訴東生華新複方新藥RETA19涉及專利侵權案做出判決，駁回MSD全部的訴訟請求，並要求MSD承擔所有訴訟費用，由東生華取得全部勝訴。

東生華新複方新藥RETA19的其中一活性成分與MSD產品成分重疊，即便東生華於提出RETA19上市申請時，已依相關規定對MSD專利提出不侵權聲明（P4聲明），MSD卻仍對東生華提起專利侵權訴訟，試圖阻擋RETA19取得藥證許可。

本次東生華挑戰P4勝訴，證實新複方新藥RETA19並無侵權以外，同時已收到衛生福利部審查完成通知，無疑對台灣製藥業新藥研究發展能提升莫大的信心。

東生華表示，新複方新藥RETA19為市場上Statin類固定劑量複合型藥品，主要適用於需要高強度的降血脂藥品的病人族群，藉由帶給病人更好的服藥順從性來有效控制高血脂的狀況。

目前市面上以Statin為基礎的固定劑量複合型藥品，約占整體降血脂藥品市場的15%，同時在處方量上仍維持每年10%的成長。預估每年能造福3萬名以上的高血脂患者。