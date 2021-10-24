共機今日間1架侵擾西南空域 19:092021/10/24 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進我西南空域示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據空軍發布的共機動態，共機今日間有1架次運8-反潛機，侵擾我四南空域，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。 猛飛西南防識區 陸軍機擾台航線解密 香港馬拉松今開跑 400人受傷 10人送醫1命危 #共機 #侵擾 #空軍 #西南空域 #發布 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸首艘萬噸海巡船 廣州服役 04:102021/10/24 產業財經 美、加軍艦10月中旬聯合穿越台海 美低調未公布 12:012021/10/24 政治 中俄兩軍 實施首次海上聯合巡航 16:212021/10/23 兩岸 英防相警告北京 軍機擾台恐爆衝突 04:102021/10/23 產業財經 大、小金門同步淨灘 共清出近9噸垃圾 15:452021/10/24 生活 英批侵擾台灣恐爆軍事衝突 陸駐英使館：謹言慎行莫干涉 09:472021/10/23 兩岸 兒童遊戲場解封 新北揪民眾遊鶯歌、玩公園 12:292021/10/24 生活 本土＋0 11月後將再鬆綁 04:102021/10/24 生活新聞 折衷版 智機、5G投資抵減延2～3年 04:102021/10/24 財經焦點 地牛大翻身 中科設地震預警系統奏效 廠商未受影響 14:342021/10/24 生活 台灣生存發展最大障礙 04:102021/10/23 時論廣場 政治熱門新聞 陳柏惟遭罷免後 林濁水點名時代力量嗆一句釣出卡神 - 政治 陳柏惟罷免案綠營錯估情勢？ 郭正亮曝投票前3天內部民調 - 政治 陳柏惟遭罷深藍爸卻開心不起來 台中在地人曝原因：朱沒本錢慶祝 - 政治 林昶佐剉咧等？ 他爆罷昶最新民調曝蔡英文真實盤算 - 政治 罷免陳柏惟成功 羅智強臉書吐感人心聲 3.1萬網友淚讚 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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