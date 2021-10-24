56歲女星楊繡惠最近在節目中爆料，有位息影許久的資深女星跟某建設公司董事長交往，每個月可收3萬酬勞，但要接受對方的特殊性癖好，後來全身傷痕累累，得每天去看醫師，過得非常慘。

楊繡惠日前在節目《媽媽好神之俗女家務事》透露，有個女性好友介紹她跟建設公司董事長認識，見面後詢問對方年紀，卻一直不正面回應，事後問朋友才知道已經70多歲，楊繡惠訝異不已：「他氣色超紅潤，看起來就是有錢人那種健康，每天燕窩漱口，龍蝦剔牙，完全看不出年紀！」

因為年紀懸殊過大，楊繡惠沒有進一步跟老董發展，過一陣子她遇到某位淡出螢光幕的資深女星，寒暄彼此的近況後，對方感嘆現在過得很慘，一問才知道她跟同一位建設公司董事長交往，因為缺錢，男方答應每個月給她3萬塊，卻發現非常恐怖的那面，「這個人有一點性癖好，他喜歡SM，不是綁你手就是綁你腳，不是抹印度神油就是用一些奇怪的怪工具」主持人季芹聽了超驚訝，忍不住虧：「他其實70幾能這樣也不容易」佩甄也笑說：「體力還真好！」

該資深女星因為常常被性虐待，搞到每天都要去看醫師，連醫生看到她的傷勢，都忍不住問：「你是不是有家暴？要不要我幫你報警？」資深女星過了一段心力憔悴的日子，不願再為了3萬塊忍受皮肉傷，決定提出分手。楊繡惠聽完資深女星的遭遇，忍不住大呼：「還好不是我跟他在一起！快嚇死人了。」