這本新書的發表會現場舉行贈書儀式。（翻攝畫面）

被稱為「法稅228」的太極門假案延宕25年，甚至引起國際人權專家關注，國際知名人權雜誌《寒冬》特別將探討太極門案的論述集結成書，10月24日聯合國日當天，聯合國NGO世界公民總會等25個民間團體舉辦新書發表會，發表英文版《寒冬雜誌選集：台灣的太極門案件－邁向人權與宗教信仰自由之路》。《寒冬》雜誌總編輯馬西莫·英特羅維吉(Massimo Introvigne)透過影片說明，太極門案凸顯流氓官僚迫害無辜人民，甚至用稅收作為迫害有價值的宗教或心靈團體的主要手段。

聯合國NGO世界公民總會（台灣）秘書長李斐隆指出，太極門案件源自於民國85年檢察官侯寬仁違法起訴，該案於96年判決確定無罪無欠稅，然國稅局無視判決結果，持續以起訴書為依據違法強徵課稅。

108年國稅局將6個年度錯誤稅單其中5個年度更正為零，卻獨留相同性質1個年度的稅單，去年更聯手行政執行署違法拍賣太極門的修行道場預定地，此一台灣官僚迫害信仰自由的事件震驚國際！

《寒冬》是國際上頗具權威的人權雜誌，美國國務院在去年宗教自由年度報告即提到《寒冬》85次。而《寒冬》雜誌已發表許多篇國際學者專家對於太極門假案的重量級文章，引發國際關注。

「我們認為太極門案是國際上重要的案例。」英特羅維吉說明，《寒冬》主要運動之一就是為太極門發聲，甚至設有一個報導專欄，因為他們看到數種對心靈或宗教團體的典型迫害手法，包括太極門掌門人洪博士及其他被告在刑事案件中被指控欺詐，慶幸的是，獲判無罪。還有針對洪博士和太極門的假新聞，被可笑地指控養小鬼。最重要的是，在太極門案中稅收被用來作為歧視和迫害的工具。「應該要用合法的手段徵稅，不應該用違法課稅。這可能會摧毀一個心靈團體。」「太極門就是被這樣對待的。」英特羅維吉強調他們計劃繼續捍衛太極門，「在反迫害的層面上，我們都是太極人。」

太極門弟子Fabienne感謝英特羅維吉教授及《寒冬》雜誌帶著太極門走過很多國際會議，每個月重要的聯合國節日裡，也邀請很多國際的專家學者來探討太極門案件，針對每個議題發表觀點，並從國際的角度來看太極門案，還3度將太極門案送到聯合國，透過聯合國人權委員會提醒世界各國，一、不能透過課稅；二、不能以沒收土地為手段來迫害信仰團體。

新書發表會現場舉行贈書儀式給法稅界學者專家。前立法委員羅淑蕾表示，司法已經三審判決確定太極門無罪、無欠稅，為何行政部門傲慢獨大，不遵守司法確定判決？上位者沒有肩膀，沒有人敢負責任撤銷，上層推給下層。更離譜的是開稅單還有稅務獎勵金可以領，績效高，官升越快，甚至做違法事情的人官升越大。這些年太極門推動改革，很多志工不怕風吹雨打在路邊舉牌，推動法稅改革，喚起官員良心，讓更多人免於遭受稅務迫害。

臺灣財經刑法研究學會理事長陳志龍表示，國際認證台灣有流氓官僚，嚴重影響到台灣的民主法治、人權。國立中央大學兼任副教授曾建元認為，行政程序法第117條立法沒有時效限制，算是立法很先進，但是面對龐大25年累積體制層層關卡的問題，上至總統下至稅官，是否有承擔的勇氣？

前臺大社會科學院副院長邱榮舉表示，一個在國內可以解決的問題要被迫走向國際才能解決嗎？台灣是五權分立政府，為什麼沒有辦法解決？難道是無能嗎？前台南縣縣長蘇煥智律師表示，總統只要派一個有能力、有責任感的代表，坐下來好好聽太極門的整個歷程，違法的行政處分本來就百分之百可以自己主動更改。