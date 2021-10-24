外媒引述知情人士透露的消息稱，大陸互聯網監管機構建議網約車巨頭滴滴出行和另外兩家在美國上市的科技公司探索在香港上市，目前中國政府對這幾家企業的網路安全調查正在收尾。

《多維新聞》指出，滴滴出行於今年6月30日正式在紐交所掛牌上市，7月2日遭大陸國家互聯網資訊辦公室（ 網信辦）審查，目前對滴滴的調查仍在進行當中。有知情人士稱，在安全調查接近尾聲之際，大陸官方建議滴滴以及另外兩家在美上市中企滿幫、Boss直聘改在香港上市。

知情人士向《華爾街日報》表示，網信辦最近與滴滴、物流平臺滿幫集團和線上招聘公司看凖網的高管談話時提出了這個想法。這3家公司都是在今年6月份在美國上市的，籌資總額接近70億美元。中國網信辦在7月份開始對這3家公司運營的應用進行數據安全審查，預計最快將於11月公佈調查結果，但相關消息並未獲中國官方證實。

報導說，近年來吸引海外上市的中國科技公司改為在大陸或香港上市是大陸官員的優先任務之一。中國政府擔心，掌握大量資料的企業如果受制於美國監管機構，可能會構成政治和國家安全風險。

過去一年大陸監管機構祭出重拳，打擊了網路行業的壟斷和不公平行為，並出台了有關資料保護和海外上市的新規定。

2名知情人士表示，滿幫集團已經在研究赴港上市計畫，該公司在中國卡車運輸業提供類似于優步的服務。其中一位知情人士說，滿幫集團最早可能於2022年在香港上市，而且這個決定是在監管機構開始對其進行審查之前就已做出，因為滿幫認為這樣做將能夠為那些更靠近中國本土市場、更瞭解滿幫業務的投資者帶來機會。