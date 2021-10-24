哥倫比亞安全部隊成功逮獲該國頭號毒梟，外號「奧托尼爾」(Otoniel)的戴羅‧安東尼歐‧烏蘇加( Dairo Antonio Usuga)。哥國總統馬爾克斯（Iván Duque Márquez）特別為此發表全國講話，讚譽「數十年來最大的治安成就。」

CNN報導，哥倫比亞政府說，現年50歲的奧托尼爾，是世界上最令人恐懼的毒梟，他的勢力曾經殺警、殺軍人、殺害社會領袖。他有自己的帝國，經常招募未成年人進入他的團伙。

這場緝捕是哥倫比亞警方與軍方共同合作，特種部隊派出 500 多名成員和22架直升機被用於叢林突襲。他們突擊該國安蒂奧基亞省(Antioquia)的農村地區烏拉巴(Uraba)，在突擊作戰中，有一名警察在行動中陣亡。

另據美聯社報導，美國和英國在抓捕奧托尼爾的行動也提供了情報。

美國對奧托尼爾也很熟悉，國務院稱，這個幫派曾經是哥倫比亞反政府游擊隊，之後經營黑幫生意，主要就是可卡因的交易，他們有自己的種植園、加工實驗室、港口與快艇，甚至也用飛機在運毒，主要的銷售對象就是美國。

在2009年，紐約法院起訴奧托尼爾。隨後美國國務院提出500萬美元的高額懸賞令，只要提供可導致他被捕與定罪都能給獎。哥倫比亞則提出折合80萬美元的賞金。

哥倫比亞總統馬爾克斯說：「這場逮捕，只能與 90 年代的巴勃羅·艾斯科巴 (Pablo Escobar)的倒台相提並論。」他指的是另一位哥倫比亞傳奇毒梟，當時艾斯科巴建立了一個價值數十億美元的可卡因帝國，在1993年於獄中去世。

有意思的是，哥倫比亞總統還表示，他的政府正在努力將奧托尼爾引渡到美國，讓美國多個州政府來審理他的案子，除了期望美國的治安單位能嚴格看管以外，或許也想要領走美國提供的500萬美元賞金。