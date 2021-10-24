核四公投領銜人黃士修指出，反核方目前只能高舉核災的基本教義派，因為科學、民意、國際都站在核能這邊，氣候變遷、空汙、電價成本已經是各界關注的重點，可以說反核的邊際效應已經飽和。

黃士修說，公投四案的同意率都是高於不同意率，因此年底公投重點不是同意率而是投票率，現階段最重要的是宣導公投日期，鼓勵民眾在那天無論如何都要出來投票，好達到同意票的門檻。」

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政則表示，目前透過持續進行的藻礁名人講座來引起社會對於藻礁保育的反省，藻礁公投推動聯盟也已經準備好如藻礁保育、程序正義、三接外推方案等資料，近期會一一釋出，讓民眾關心藻礁議題時可以得到與官方不同的說法，進一步促成更多的公民思辨。

潘忠政指出，公投是對政府的不信任投票，陳柏惟這次罷免成功會讓公投議題開始發酵，聯盟這也正在規劃街頭快閃宣講的活動，藉此引起民眾對藻礁議題的注意。

前美牛專家會議代表蘇偉碩表示，反萊豬公投將配合民間團體和在野黨的動員策略，以及民代街講、線上與實體講座來宣傳，加上地方通過的瘦肉精零檢出被中央否決，也可以爭取地方行政首長的支持，「國家機器若消極，全民就不會知道相關訊息。」