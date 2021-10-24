基隆八斗國小學生前往海科館參加「小小海巡員」體驗營活動，認識海洋文化。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

國立海洋科技博物館設置「海洋職涯探索基地」，近日結合海洋產業，規畫體驗課程，邀請職人現身說法，最近一次讓小朋友化身為「小小海巡員」，進入「RB02艘救艇」認識各項設備，館長陳素芬表示，希望藉由體驗課程，讓學生從活動中探索興趣，思考生涯規畫。

陳素芬指出，海科館新設的海洋職涯探索基地是在教育部指導下，與海洋委員會和國內頂尖的大專院校共同合作，配合8大職業主題與大學18學群所規畫的職涯知識探索空間，從不同面向分析各個職業與海洋的連結，跳脫海事工作的刻板印象，展現海洋產業多元性。

最近結合基隆在地海洋產業，規畫的體驗課程，特別邀請職人現身說法，帶領小朋友們體驗職人的精神，課程與活動內容包括「小小海巡員」、「我是海洋科學家」、「我是海洋工程師」、「海女養成記」、「跟著船長出海去」、「崁仔頂糶手帶路」等活動，從活動中探索興趣，思考生涯規畫，在親臨探索與學習中，感受與了解職涯領域的教育啟蒙。

海科館指出，最近一次是八斗國小學生前來參加「小小海巡員」體驗營活動，每位學童換裝成為海巡尖兵，由導覽老師帶領他們認識台灣海洋文化，再進入典藏在職涯探索基地內的「RB02艘救艇」，認識艘救艇的各項設備及功能，更有海巡達人親自帶領，讓小朋友了解海域安全守護的重要性，並親自體驗操作。

另外，海科館提及，10月海科館也於區探新成立大專校院海洋科技研發成果展示基地，未來一直到12月初，每周六皆會舉辦知海系列講座，歡迎民眾到場參與聆聽。