入圍本屆金馬11項大獎的《月老》，24日在大稻埕碼頭舉辦正式預告發佈會，導演九把刀率領主演柯震東、王淨出席，被問及私下有沒有當過月老幫牽紅線，王淨笑曝「我發現自己很容易牽錯紅線，分手之後男方女方都很討厭我，想說當時幹嘛介紹那個人渣給我」，柯震東則說小時候幫忙傳過情書，但他認為感情就是讓當事人自己去發展就好，不會特別想要撮合誰。至於會不會想幫自己求個姻緣，目前單身中的的他也急忙回「現在很好，不需要，這種事自然而然」。

九把刀透露王淨這次為電影特別增重，「因為要跑到天地動容、蕩氣迴腸的感覺，這角色要很有份量」，王淨也不忘自嘲「我跑的時候跟今天下午的地震差不多吧」，接著解釋自己並沒有刻意吃胖，而是不小心變成那樣，她說因為九把刀常常會請大家吃炸雞、薑母鴨等高熱量的食物，某天又突然很認真地看著她說「我覺得你變胖了，推薦你一個營養師，可以幫你調理身體」，但王淨心想「我為什麼要付錢請別人叫我不吃東西」，便婉拒對方，但後來看到劇照後又立刻私訊九把刀問：「你可以給我那位的聯繫方式嗎？」

《月老》正式預告發佈會。（陳俊吉攝）

正式預告中不只有浪漫愛情而已，因為除了柯震東與宋芸樺片中感情闡述了「有些事，一萬年也不會變」，但是中間卻有許多因果輪迴的怨念和愛恨情仇的糾葛，都在預告片中磅礡出場，九把刀也提到：「這次正式預告片來到大稻埕碼頭，也非常有意義，因為每次寫完一版劇本就會來附近的霞海城隍廟來給月老看一下，希望能夠給他更多的靈感！」柯震東覺得大家如果去看了電影會發現故事相當揪心，王淨則認為九把刀是一個很Free Style的導演，但是如果當她哭得一把鼻涕一把眼淚的時候，會希望追求真實感，然後就不准化妝師把她的鼻涕擦掉。

王淨說雖然是第1次跟九把刀及柯震東合作，「當然一開始也會有點擔心，畢竟他們熟識那麼久了」，但開拍沒多久這個問題馬上就消失，直誇2人相當大方，是很可愛的一群人，所以拍攝過程都很開心。柯震東則表示雖然這次拍攝期比較長，但過程都很愉快、放鬆。而今天現場也有19對粉絲在風雨中趕來支持，上台與偶像們合影留念，並獲贈愛的小禮物。該片下月24日上映。