東京奧運高爾夫女將李旻、徐薇淩回到美國繼續LPGA巡迴賽，兩人在BMW女子錦標賽可惜未能完美發揮，最後由韓國選手高真榮經過延長賽力克同胞林希貞、帶走冠軍及30美元獎金（約845萬台幣）。

BMW女子錦標賽在韓國釜山進行，24日最後一回合李旻抓下3隻博蒂、吞下2個柏忌，以低於標準桿1桿的71桿完成最後18洞賽程，四回合總計為平標準桿的288，並列第61名，進帳4448美元（約12.5萬台幣）獎金。

另一位奧運國手徐薇淩很可惜也沒繳出佳作，最後一回合只有2個柏忌，並未抓下任何博蒂，打出74桿、總計290桿並列第75，獲3641美元（約10.2萬台幣）獎金。

高真榮最後18洞大爆發，單回合狂抓8隻博蒂，飆出64桿，總桿數低於標準桿22桿的266桿，總桿數追上第4回合繳出68桿的林希貞，延長賽高真榮延續手感捕鳥成功，連續2場賽事收下冠軍，這也是她個人本季第4冠、生涯第11冠。