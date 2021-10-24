「76行者」遺體修復團隊總召集人陳修將涉嫌殺害22歲胡姓女友，2人在汽車旅館住了7天，胡女最後被送至醫院已不治，陳嫌目前裁定羈押禁見；而陳的正宮妻子洪詩晴先前爆出早接受小三存在，但洪女今（24）出面澄清從頭到尾都不知婚外情，強調她才是被騙最慘的，希望此事不要再波及陳的家庭與團隊。

陳修將與胡姓女子本月8日起入住彰化埔心鄉某汽車旅館多日，胡女在15日凌晨被送醫急救不治，陳近年為重大災禍做遺體修復的優良形象徹底崩塌，陳的妻子洪詩晴更爆出為了維護陳的形象，接受小三存在，條件是陳需應付好雙方家庭；據ETtoday報導，洪女如今決定對外澄清一切謠言。

陳修將與胡姓小三（右圖）本月8日起入住彰化埔心鄉某汽車旅館多日，胡女在15日凌晨被送醫急救不治，陳近年為重大災禍做遺體修復的優良形象徹底崩塌。（資料照、翻攝自臉書）

洪詩晴表示，事發當下她比誰都還要震驚，比任何人更想知道事情經過，「也比任何人更想打他幾巴掌」，並強調從頭到尾都不知道陳修將有小三，陳也從未對她說實話，如今陳的家人與小孩須承受外界異樣眼光與指責，她認為不應該因個人行為讓無辜的小孩無端遭殃，希望外界還給她與孩子平靜的生活。

洪詩晴說，過往大眾對陳修將的形象是好的，如今發生此事，陳轉變成壞人形象，過往一切也瞬間翻盤是很正常的，她不會為陳辯解什麼，但外界開始對2個5歲、15歲的孩子指責，連陳的父母都致電向她的娘家道歉，讓她無奈也難過，她強調陳的家人完全不知道陳在外頭做了什麼，希望外界不要再針對家人。