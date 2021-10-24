阿拉斯加共和黨參議員丹·蘇利文 (Dan Sullivan) 表示「台灣不是全球大國競爭中的一些外圍小地方。相反，它是自由與暴政之間的前線，就像冷戰高峰時期的西柏林。」他呼籲各國政府能多支持民主的台灣。

美國之音(VOA)報導，蘇利文是在華盛頓舉行的國際共和研究所(International Republican Institute IRA)的年度自由獎頒獎典禮(Freedom Award ceremony)上發表講話，他警告「中共不要以為台灣是下一個香港」，重申美國現有法規(台灣關係法)明確指出美國將維護台灣不受侵犯。蘇利文並呼籲世界各地的民主國家結束「游移觀望」，應該更明確的支持台灣，使集權制度在21世紀徹底失敗。

蘇利文是IRA的主席，他表示自己一直密切關注香港局勢，已看到自北京對香港的統治力度愈來愈強，使得香港在法治、言論自由、集會結社自由，以及原本的選舉權在很大程度上都衰退甚至消失。

「這已違反了原本中國大陸提出的承諾，本來說好自1997年香港回歸後，能讓香港 50 年不變。作為一名關心這些問題的美國民選議員，我職責是提出意見與呼籲，不要把台灣當成香港。」

我認為「台灣和中國大陸要是走向統一，必需以雙方都可接受的和平方式進行...重要的是，人們要認識到(台灣)不僅僅是太平洋上的前哨，在我看來，它是民主自由的前線之一，就像冷戰期間的西柏林。」

蘇利文強調，美國國會在1979年通過的《台灣關係法》明確指出「任何企圖以非和平方式來決定臺灣的前途之舉 -- 包括使用經濟抵制及禁運手段在內，將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，而為美國所嚴重關切。」

蘇利文說，在1996年台灣飛彈危機時，他當時擔任美國海軍陸戰隊步兵軍官，也曾參與巡弋台灣海峽任務，因此他特別能體會台灣面臨威脅的感受。

不過，當被問及如果北京入侵台灣，華盛頓是否準備出兵時，蘇利文保守的說「這還有待觀察。」

他說：「這方面要保持模棱兩可，但我認為我們作為一個國家和其他國家，需要先做好準備。」