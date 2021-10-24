中央氣象局表示，明(25日)白天起，東北季風將減弱，各地氣溫回升，水氣也會減少，但周一、周二迎風面的基隆北海岸、宜蘭及大台北山區仍有局部較大雨勢。此外，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，最快今晚至明天上半天可能發展為今年第20號颱風「瑪瑙」，且可能增強為中度颱風，不過目前對台灣暫無直接影響。

雨神還沒走 雙颱恐報到？ 氣象局最新說明｜2021.10.24

明天白天起東北季風減弱，氣溫稍回升，桃園以北、北部山區、東半部及馬祖地區有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區仍有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及澎湖、金門多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓熱帶性低氣壓TD23，即可能增強為颱風，移動方向將前往日本東方海面。(圖/氣象局)

24至25日定量降水預報。(圖/氣象局)

周二至下周日(26日至31日)，東北風影響，桃園以北、北部山區及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨；25日白天至26日基隆北海岸、東北部地區及大台北山區仍有局部較大雨勢發生的機率，各地早晚氣溫稍涼。

未來一周天氣將持續受東北風影響，北台灣氣溫逐漸回暖。(圖/氣象局)

11月1日至3日台灣仍處於東北風的環境，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。至於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，一天內可能增強為颱風，但其移動方向將前往日本東方海面，目前暫時不會直接影響台灣。