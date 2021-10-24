中信兄弟24日在主場迎戰味全龍，雙方大戰12局，最終以2比2握手言和，兄弟先發投手陳琥6.2局失1分好投獲得總教練林威助肯定，「前幾局表現滿像老虎的。」

陳琥前3局讓龍隊打者9上9下還投出5次三振，直到4局上才被郭天信敲出首支安打，前6局成功壓制龍隊打者，7局面對吉力吉撈・鞏冠時挨轟，2出局後被劉基鴻敲安後退場。

此役陳琥用98球先發6.2局投出6次三振、1保送，被敲4支安打、失1分，是近3年投球局數最長的一次，雖然退場時仍是敗投候選人，但靠著隊友火力支援，最終無關勝敗。

對於陳琥的表現，「助總」誇讚是今年最好的一場，「一開始的球速、尾勁都有出來，雖然往往到了6、70球時球速就會下降一點，但今天算是表現得不錯，之後也有可能再獲得先發機會。」

之前陳琥奪下相隔1172天的勝投，當時「助總」希望他能夠修正缺失，看能不能變成一隻老虎，被問到此役表現有比較像「老虎」了嗎？林威助笑著說：「前幾局滿像的。」

對於今天自己的表現，陳琥說：「還行啦！整體感覺不錯，希望這場比賽過後信心也越來越好。」對於外界背負的期望，陳琥表示每一場比賽都當期末考在投，之後的比賽將針對壘上有人時的看管能力、控制力做加強。

至於9局上李振昌被打強襲球打退場的狀況，林威助表示，目前李振昌的右手拇指關節有些腫脹，但防護員回報是可以活動，明天還要去醫院檢查後才知道詳細傷情。