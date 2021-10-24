桃園市長鄭文燦（左）24日晚間到新竹市參加光臨藝術節，新竹市長林智堅化身導覽員解說。（邱立雅攝）

桃園市長鄭文燦（左）24日晚間到新竹市參加光臨藝術節，與新竹市長林智堅一同欣賞光雕作品。（邱立雅攝）

新竹光臨藝術節光雕展演第3天，桃園市長鄭文燦24日晚間率團到新竹欣賞光雕作品展演，新竹市長林智堅化身導覽員，沿途解說舊城區古蹟群包含新竹州廳、新竹一信等的光雕作品。林智堅也順勢向鄭文燦請益若新竹升格後，也能像桃園一樣有大建設、大發展，鄭文燦則希望政府給予新竹縣市更好的發展地位。

鄭文燦與林智堅此行首站參觀新竹州廳光雕秀，期間林智堅也不時向鄭文燦解說，接著兩人步行前往新竹一信，欣賞光雕作品「馬尼．班克」，林智堅還要鄭文燦猜猜何謂馬尼、班克？鄭文燦隨即猜出答案是「Money ＆ Bank」，兩人互動彬彬有禮。

此次鄭文燦前來，林智堅被問及是否會遵循桃園縣市經驗向鄭文燦請益？林智堅表示雙方都在2014年就任，自己跟鄭文燦在市政上交流頻繁，眾所皆知，桃園在2014年升格為直轄市後，在鄭文燦市長帶領下，脫胎換骨，在公共建設、教育、醫療等方面都有大建設、大發展。

對此鄭文燦表示，桃園跟新竹在100年都是新竹州，現在發展出各自的特色，他認為新竹縣是同一生活圈，值得政府給新竹縣市更好的發展地位，特別是半導體產業在新竹，關係到台灣經濟跟產業的命脈，如果能以直轄市的規格帶動發展，相信對台灣是好的，對新竹更是好的。

對於24日特地來參加光臨藝術節，鄭文燦表示，他充分感受到新竹的魅力，尤其夜間經濟學，讓所有人走出來消費逛街體驗新竹市的魅力，桃園也有振興活動，將會邀請林智堅市長來交流。