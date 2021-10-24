美麗島受難者施明德披露民進黨創黨主席江鵬堅生前向他承認自己具有調查員身分，施明德妻子陳嘉君也質疑，「美麗島軍法大審15名辯護律師，請告訴我們誰『不是』蔣經國派來的？」對此，資深媒體人黃創夏披露，每次大審之前，辯護策略、辯論主軸，蔣經國都事先知道；施明德就會去想，這些辯護律師怎麼來的？為何蔣經國都知道開會過程？

黃創夏在《新聞面對面》23日上傳Youtube的節目中表示，現在是暗流四伏，因為這是整個民進黨的故事、民進黨歷史的起點，過去的說法碰到這股暗流，就變成很複雜，可能會有新的詮釋，怎麼起來的？大家都還在看。

黃創夏提到，黃國書的事情，在5、6月就聽說了，但都沒人講，為何10月16日蹦出來？變成要三退？怎麼在這個時間？「我相信新潮流也不希望他曝光」，然後林忠正出來講話，接著是施明德，後面又扯到江鵬堅。

黃創夏坦言，施明德也不是現在出來講，「其實我們聽了20年」，講了非常多次，不過施明德從來沒講任何一個人的名字，他只是講有那個事件。

黃創夏披露，陳水扁當選以後，接收情治機關文件，就通知幾個美麗島受難者去看。施明德看完之後很沮喪，因為每次大審之前，辯護策略、辯論主軸，蔣經國都是先知道，為何會知道？所以就開始去想，這些辯護律師，呂傳勝是呂秀蓮的哥哥，尤清有些互動，其他人都不認識。這些人怎麼來的？為何蔣經國都知道開會過程？但施明德沒講任何一個人。

黃創夏認為，他們這批美麗島的人，會覺得說有些人搭著美麗島事件，到後面「人生也夠了」，該「知所進退」了！

黃創夏強調，這次為何公開講？「我們也不知道」，但施明德的個性，可以絕食4年半，被灌食4000多次，也不會退。所以這個暗潮會走到哪裡？也都不知道！