近期美股走勢分歧，電動車龍頭特斯拉股價一度衝上910美元的新天價，反觀半導體大廠英特爾卻因財報表現不理想，股價出現崩跌，財信傳媒董事長謝金河就表示，英特爾與特斯拉形成兩個強力對照組，照出未來產業發展的方向。

歷經去年的瘋狂漲勢後，特斯拉今年股價處於盤整階段，多在500至600美元間徘徊，不過從9月底開始，特斯拉股價開始扶搖直上，上周五收盤衝上900美元大關，收在909.68美元。

對此，謝金河在個人臉書上表示，「特斯拉22日寫下910美元新天價，市值8623.85億美元，這是特斯拉的新里程碑，也是電動汽車帶動世界往前奔馳的重要訊號。」

謝金河也觀察到，近期臉書股價急跌，特斯拉大漲，接下來會出現特斯拉超車臉書，再往下看，特斯拉會成為全美第五大市值企業，且市值會超過一兆美元。

另一方面，大陸電動車產業蓬勃發展，顯示電動車將是世界下一個關注焦點，謝金河說：「比亞迪、蔚來、理想及小鵬都使力往前跑，小米造車已見端倪，預計2024年上路。除了車廠，最具代表性的是電池的寧德時代，比汽車跑更快。寧德時代在2018年5月上市，股價從30.17起跑，如今漲到614.98人民幣，市值超過1.4兆人民幣，這是A股市場的多頭總司令。」

謝金河強調，這場電動車多國競賽，可能持續好幾年，「電動車已成國家競賽的新場域，拜登親自為福特新款電動貨卡當駕駛，立即譲福特汽車的股價從3.96大漲到16.7美元，市值衝上638億美元，歐洲的福斯汽車誓師發展電動車，股價立刻大漲，BMW也紛紛跟進。」