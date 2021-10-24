台灣基進立委陳柏惟罷免案投票，最終以同意票77899票勝過不同意的73433票，罷免通過。緊接著台北市中正萬華區立委林昶佐罷免案，成為大家關注的焦點，罷免熱度可能上升。前民進黨立委郭正亮表示，反萊豬的民調都超過6成，因此如果林昶佐罷免案和12月18日公投綁在一起，林昶佐就非常危險了。

郭正亮24日在政論節目《新聞大白話》中表示，林昶佐罷免案有一個很大的變數，因為台北市議員鍾小平第二階段連署書，是在10月9日送去台北市選舉委員會，依法要在一個月內完成審查。假設在11月初審查完畢，依規定，罷免投票就必須在20至60天內舉行。碰到有其他選舉，則必須合併辦理，所以會碰到12月18日公投。

郭正亮接著表示，如果中選會刻意地繞開12月18日，比如提前一個禮拜或是晚一個禮拜，這一定會被作文章。因此如果林昶佐罷免案和公投合併舉行，林昶佐真的非常危險。因為反萊豬的民調都超過6成，所以光是反萊豬公投出來投票，林昶佐就會很累，而且罷免林昶佐5大理由的第一個理由就是萊豬。

郭正亮認為，陳柏惟被罷免後的台中立委補選，可以錯開。但林昶佐罷免案只要審查第二階段公告通過，20至60天內一定要投票，將跟12月18日公投的時間吻合，他認為鍾小平一定是故意的。