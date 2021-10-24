用鏡頭看台灣》疫情趨緩樂遊金門景點 機場湧人潮 20:312021/10/24 中時 黃子明 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金門在微解封後開始湧現觀光人潮，知名貞節牌坊附近街道24日擠滿遊客。（黃子明攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金門在微解封後開始湧現觀光人潮，知名貞節牌坊附近街道24日擠滿遊客。（黃子明攝） 金沙鎮沙美熱門景點「摩洛哥」24日擠滿遊客拍照留念。（黃子明攝） 金沙鎮沙美熱門景點「摩洛哥」24日擠滿遊客拍照留念。（黃子明攝） 金沙鎮沙美熱門景點「摩洛哥」24日擠滿遊客，旁邊賣咖啡的老闆娘桌面擺滿客人點購杯子，忙得手忙腳亂。（黃子明攝） 國內疫情趨緩，金門縣府自14日起全面取消機場快篩，並協調航空公司增加台金運能，金門在微解封後開始湧現觀光人潮，機場24日班機班班客滿，離境大廳擠滿候機人潮。（黃子明攝） 國內疫情趨緩，金門縣府自14日起全面取消機場快篩，並協調航空公司增加台金運能，金門在微解封後開始湧現觀光人潮，知名貞節牌坊附近街道擠滿遊客，金沙鎮沙美熱門景點「摩洛哥」同樣也是出現不少拍照留念的觀光客，一旁賣咖啡的老闆娘桌面擺滿客人點購杯子，忙得手忙腳亂。而往來台灣與金門之間班機班班客滿，離境大廳滿滿的候機人潮。 全台第一張 官田農會獲菱角產銷履歷證書 中信盃黑豹旗開打 女力參賽破紀錄 #用鏡頭看台灣 #金門 #疫情趨緩 #人潮 #鏡頭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 保險業在疫情期間做了4件事 金管會大讚「善盡企業社會責任」 14:002021/10/24 財經 新北抗疫2.0電動公車上路 乘客更安心 04:102021/10/24 《旺來報》 兒童遊戲場解封 新北揪民眾遊鶯歌、玩公園 12:292021/10/24 生活 陳美鳳無罩辣玩街拍 貼身黑衣入鏡網急勸：多穿點 11:492021/10/24 娛樂 國外瘋珍奶 陳嘉詳靠原物料出頭天 04:102021/10/24 地方新聞 新竹縣總工會辦勞工親子烤肉控窯 共度親子休憩時光 15:532021/10/24 生活 疫情升溫 進京限制轉嚴 04:102021/10/24 全球財經 用溫柔的眼睛紀實守護！15大台灣紀錄片導演你一定要認識 09:372021/10/24 娛樂 75％民眾深刻感受物價攀高！購屋宜縮短「猶豫遊戲」 09:012021/10/24 房產達人 疫情考驗越南製造 04:102021/10/24 專題周報 大阿里山觀光 疫後升級再出發 04:102021/10/24 焦點要聞 生活熱門新聞 台北象山恐怖50秒地震畫面曝 網驚：101搖晃幅度大 - 生活 宣布不續任台大校長後 管中閔臉書首PO文 20字惹哭網友 - 生活 準颱風瑪瑙恐今晚生成 對台影響曝光 這3區陰雨繼續下 - 生活 第12輪BNT、莫德納明早再搶一波 252萬人有資格 - 生活 好市多必買神物漲價了 小資女曝1招在超商買更便宜 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。