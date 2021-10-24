金門在微解封後開始湧現觀光人潮，知名貞節牌坊附近街道24日擠滿遊客。（黃子明攝）

金沙鎮沙美熱門景點「摩洛哥」24日擠滿遊客拍照留念。（黃子明攝）

金沙鎮沙美熱門景點「摩洛哥」24日擠滿遊客拍照留念。（黃子明攝）

金沙鎮沙美熱門景點「摩洛哥」24日擠滿遊客，旁邊賣咖啡的老闆娘桌面擺滿客人點購杯子，忙得手忙腳亂。（黃子明攝）

國內疫情趨緩，金門縣府自14日起全面取消機場快篩，並協調航空公司增加台金運能，金門在微解封後開始湧現觀光人潮，機場24日班機班班客滿，離境大廳擠滿候機人潮。（黃子明攝）

國內疫情趨緩，金門縣府自14日起全面取消機場快篩，並協調航空公司增加台金運能，金門在微解封後開始湧現觀光人潮，知名貞節牌坊附近街道擠滿遊客，金沙鎮沙美熱門景點「摩洛哥」同樣也是出現不少拍照留念的觀光客，一旁賣咖啡的老闆娘桌面擺滿客人點購杯子，忙得手忙腳亂。而往來台灣與金門之間班機班班客滿，離境大廳滿滿的候機人潮。