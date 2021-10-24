第10屆立委台中市第2選舉區陳柏惟罷免案，陳柏惟確定被罷免，演說結束，陳柏惟走下台，與一位死忠支持者擁抱。（黃國峰攝）

台灣基進立委陳柏惟罷免案在23日進行投票，晚間投票結果出爐後，陳柏惟確定遭到罷免。看到有人呼籲台灣不要只剩仇恨動員，曾預測罷韓後會烽火遍地的資深媒體人黃暐瀚直言，「現在講這個，不會嫌太晚嗎？」他並指出，刪Q成功的最大原因是因為投票率突破紀錄達到5成，若投票率只有4成5，刪Q行動恐怕也會功敗垂成。

黃暐瀚今(24日)在臉書上表示，看到昨天陳柏惟被罷免之後，很多人跑出來呼籲「台灣千萬不要只剩仇恨動員」，但現在講這個，不會嫌太晚嗎？他也回憶起去年6月罷韓之前，自己曾說：「罷韓過後，烽火連天」，當時還被很多人嘲笑，誰跟你烽火連天？但罷韓之後，連續有王浩宇、黃捷、陳柏惟，以及之後的林昶佐，一場接一場的罷免案，將無止盡地，繼續在台灣上演。

黃暐瀚坦言，自己是不支持罷免的，且比較希望大家用4年一次的選票，決定誰當人民公僕，「所以去年我不支持罷韓，今年我自然不會去支持罷浩、罷捷跟刪Ｑ，我只會預測罷免的可能性，不會去催票或反催票」而刪Ｑ會過，主要是因為投票率居然破天荒地衝破51%；如果昨天只有45%投票率，罷免票可能只會有6萬9千票，刪Ｑ行動也是要失敗的。

不過黃暐瀚也說，自己不反對罷免，因為這是立院2016年修改選罷法之後的遊戲規則，既然已經有這麼多人，都被迫面對選民的二次選擇，此刻再說什麼「這樣不好啦」，又有何用？他更直言，這當然是仇恨動員，也只能繼續仇恨動員，「路是自己選的，只能硬走下去，多說無益」。

此外，黃暐瀚也在自己的另一篇臉書貼文中提到，刪Ｑ過關，是因為投票率大爆發衝破51%，真的懂政治，懂算票的「內行人」就會知道，如果不是投票率比預期的多出10％，罷免案其實不會過。「你要說，算不出投票率破五成，你就是遜，這我接受，我確實以為投票率不會過五成，我很遜」，對此黃暐瀚也想問問那些莫名其妙跑來罵自己的網友們，「所以你們這麼神？早就知道投票率會是51%？」