推動綠色能源，台灣積極發展風電，目前台灣海峽就有10多處風場工程，而被稱為「海上工程師」的離岸風場運維工程師，常得冒著危險上工，為保障他們安全，東方風能公司引進造價上億的海上空橋，海上工作人員只要走空橋就能上工，不但降低風險、也確保作業時程不受影響。

搭飛機要走空橋，但如何通過海面、到設置在海上的離岸風場上執行作業？以往工作人員必須搭船到風機旁，頂著不斷襲來的風浪爬過鋼鐵架、再爬上樓梯，才能順利抵達作業區，若正巧遇到大浪打上來，可能不慎就會落水，甚至他處還曾發生工作人員被夾傷的意外。

為保障海上工作人員的安全，東方風能科技公司從荷蘭引進造價超過1億元的空橋，營運長 Ben Darrington表示，唯有最高規格的設備，才能確保海上工作人員的安全及工作品質，對離岸風場的工作風險絕對零妥協。

東方風能指出，懸掛台灣國旗的最大型工作船舶「東方建設者」，已於日前升級改造為全國第一艘擁有船與風機間高空對接、讓海上工程人員可以「走路上工」，並擁有「動態補償舷梯」的多功能離岸工程船，其已與在地團隊合作、完成包括水下探測及地質鑽探等艱難海上工程專案，目前正執行台電第一期風場作業。

此 「動態補償舷梯」系統除能提升運維技師及船員工作安全，因一般規定浪高在1.5至1.7公尺就不能工作，而該座空橋的設計，即使浪高達3公尺，人仍能透過空橋走路上工，也大幅提升工程人員工作效率、不受大浪影響，增加在地供應鏈的就業機會。

東方風能科技股份有限公司執行長陳柏霖強調，該公司作為亞太地區海工承包商之領導者，這次船舶升級只是旅程的開始，期待並鼎力支持開發商在台灣建立永續的離岸風電產業。