台中1名單親母親小芳（化名）前年將新交往的男友帶回家中住，沒想到男方竟趁著深夜先後對小芳的2名女兒性侵，且男方自己的3歲兒子全程目睹；大女兒事後控訴，男子遭判刑9年半，而當社工到家中準備安置大女兒時，發現小女兒在旁哭泣，原以為是不捨姊姊離去，沒想到一問之下才知小女兒也遭侵犯，男子再遭判3年6月。

判決書指出，小芳的小女兒指控遭到男子半夜闖入房間、脫掉外褲與內褲後用手撫摸下體；但男子在法庭上一概否認，還說小女兒在筆錄時說詞反覆，且懷疑是因為小芳大女兒要被社工帶離安置，小女兒想要跟著姊姊離開，才會惡意栽贓他，不過法官審酌男子先前的犯罪紀錄，認為案情不單純。

原來該男子早已對小芳的大女兒伸出狼爪，2019年4月他趁大女兒熟睡時脫光對方衣服性侵得逞，隔月又再度性侵，而他自己本身也有1名3歲兒子，事發當下3歲兒子甚至全程目睹，事後大女兒出面指控，男子遭判刑9年半；而社工後來到家中準備帶大女兒安置，發現小女兒在旁哭泣，一問之下才得知男子也對小女兒伸出狼爪。

小芳之後找上男子質問「妳對姊姊這樣還對妹妹」，男子也當場承認；法官最後依對年僅10歲女童違反意願觸摸生殖器猥褻，始終否認犯行，未賠償和解，依對未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪，又是累犯，處有期徒刑3年6月。

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