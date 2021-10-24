台北市今舉辦台北移工學校的啟動典禮，採取線上線下學習。台北市長柯文哲曾說學校要教移工避孕，柯今表示，課程不設在移工學校裡面，預計將入境移工、新住民和中低收入等弱勢人士，納入家庭醫師制度中。北市勞動力重建運用處副處長黃毓銘補充，將透過家庭醫師制度提供婚孕方面衛教，及諮詢服務。

由於柯文哲過去提及，「移工黑戶寶寶太多，學校要教移工避孕」等言論，媒體詢問是否有納入避孕課程，他表示，不在移工學校裡面，移工本身有一套聯絡系統，如關懷之家等。

柯文哲表示，現在台北市要推廣家庭醫師制度，預計將入境移工、新住民和中低收入等弱勢，直接納保在家庭醫學制度中。黃毓銘說明，目前正推廣家庭醫學制度，家庭醫生有衛教服務，對於婚孕方面衛教，將透過不同管道優先宣導。

柯文哲也說，台北市過去幾年，曾辦理許多活動，帶動國人與移工、新住民的交流學習，如每年辦理穆斯林嘉年華、去年辦理的菲律賓面具節活動，讓國人與移工朋友在交流中相互學習。

柯文哲認為，外來人口在台生活的人數高達165萬人以上，每13個人當中，就有1位可能是移工、移民或新二代或外籍學生，這是台灣社會不可分割跟的一部分，投資移工學校，就是投資台北的未來，讓移工適應力好、工作能力也變好。

柯文哲說，將來或許對方回國，「十年後都可能成為國家總統、總理」，最實際的例子就是捷克首都布拉格市長賀吉普（Zdenek Hrib），當年在林口長庚醫院當實習醫生，20年後變成捷克首都市長，仍對台灣相當友善，「我們對他很好，如果當時他在當實習醫生時，大家都虐待他，保證他一定不會對台灣好。」

柯文哲說，「移工學校」並非實質學校，逐漸走向「線上線下整合」課程，未來大部分會是線上活動，未來逐步籌辦實質移工學校。

黃毓銘表示，北市每年開設中文班，提供移工學習中文，為因應北市家庭看護工人數多，也開設家庭照顧技巧課程；此次成立台北移工學校預計將目前已有的課程擴大辦理，受疫情影響，正規畫職業安全、衛生的相關線上課程。