通膨壓力恐持續升高再添佐證！衡量投資人通膨預期的重要指標─10年期損益兩平通膨率（10-year breakeven rate），近幾周來不斷攀升，觸及近10年新高。

根據聯準會經濟數據（FRED），周三的10年期損益兩平通膨率顯示，未來10年的通膨年率平均值，從9月底低點2.28％一路揚升到2.57％，觸抵2013年來最高水位。

所謂的損益兩平通膨率，係根據同天期美國公債與抗通膨債券（TIPS）的利差，衡量投資人的通膨預期。

若在債券到期之前，通膨年率平均值與美債和TIPS的利差一致，那TIPS持有人的收益和美債持有人相當。

部分投資人對損益兩平通膨率走升感到憂心，因為這意味當前通膨壓力持續時間，超出原先預期。美國勞工部10月13日公布，9月消費者物價指數（CPI）年增5.4％，遠遠高出聯準會設立的2％通膨年率目標。

業者擴大貨品供給以滿足消費者需求，而消費者回歸正常支出模式，即少買貨品多使用服務，進一步緩解供應鏈壓力之下，投資人與分析師普遍預期，通膨會在往後數月降溫。

但鑑於能源價格飆高，租金上漲及就業市場日趨緊俏，多數投資人和分析師開始上修通膨預估。

有分析師提醒，損益兩平通膨率攀高，未必代表會陷入長期通膨，但恐怕會朝此方向發展。

舉例來說，美國公債與TIPS的利差顯示，5年內通膨年率放緩到2.6％，而之後的10年內，通膨年率將跌到2％之下。即便如此這些數據仍有誇大基準預期之虞，問題出在損益兩平通膨率，會因通膨展望不確定性增強而走高。

今年損益兩平通膨率攀升出自幾項因素，包括疫苗接種普及帶動經濟復甦；政府大手筆推出刺激措施；聯準會不斷釋出訊息，對緊縮貨幣政策會循序漸進保持耐性。