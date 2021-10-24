Voctastic樂團以演唱流行歌手碧昂絲的《Love on top》（把愛放在第一位），拿下中國信託人氣獎，抱回最高獎金1萬元。（陳信翰攝）

政大金旋獎決賽在24日順利落幕，來自政治大學、世新大學所組成的「Voctastic」樂團，以演唱流行歌手碧昂絲的《Love on top》（把愛放在第一位），拿下中國信託人氣獎，抱回最高獎金1萬元。

中國信託文教基金會董事長馮寄台表示，恭賀所有得獎者，並為所有參加比賽的人送上祝福，「政大金旋獎決賽向來是眾所矚目的焦點，雖然今年因為防疫，少了觀眾，但我還是要把掌聲獻給堅持追夢的參賽者、評審和工作人員。」

馮寄台表示，中國信託文教基金會向來鼓勵校園創作，每年力挺政大金旋獎，「並在指標音樂賽事設立中國信託人氣樂團獎，搭建跨界舞台，多年來為獨立樂團創造了130場表演機會。期盼有朝一日，歷屆優勝者能『群聚』在一起，舉辦一場超人氣演唱會。」

今年政大金旋獎共有312組參賽者，共有26組進入決賽擂台。中國信託人氣獎則是邀請網友票選心目中得人氣王，Voctastic以壓倒性的645票，狂甩第二名576票，以近百票差距拿下第一名寶座。

Voctastic團長王柏翔表示，團名來自「VOCAL」和「FANTASTIC」兩個詞的結合，傳遞人聲合唱所創造的無限可能。王柏翔說，他從小斷斷續續學鋼琴，一直都有接觸音樂，「現在為了喜歡的歌唱表演，我又開始學鋼琴了，也學了音響工程，希望能補自己在音樂上的不足之處。」

然而，疫情間練唱很不容易，王柏翔表示，在疫情嚴峻時，大夥兒一度各自錄音，把檔案上傳到雲端，然後透過視訊方式，慢慢調整和修改，十分克難。

團員之一蕭裕蒼在樂團裡負責人聲節奏（B-BOX），他表示，樂團嘗試的曲目很多元，「中文、歐美流行歌都有，有時候會嘗試爵士和本土的歌曲。」其他成員還包括有吳姵吟、張啟恩、吳宣翰和林梓霓，團員們也都期許未來有機會，能朝專業樂團前進。