入獄服刑者會遭剝奪部分自由，但義大利警方今天表示，一名犯下毒品相關罪刑而遭判軟禁在家的男子，向警方要求將自己關進監獄，因為與妻子同居的生活，令他無法忍受。

蒂福利（Tivoli）的義大利特戰警察「憲兵隊」（Carabinieri）在聲明指出，這位30歲的阿爾巴尼亞（Albania）公民，居住在羅馬外的圭多尼亞蒙特切利奧（Guidonia Montecelio），他「再也無法應付與妻子強制同居」。

警方表示：「（男子）對這情況感到厭煩，他寧願逃跑，自發地向憲兵隊要求在獄中服刑。」

蒂福利憲兵隊一員佛蘭特（Francesco Giacomo Ferrante）告訴法新社，這名男子因為毒品犯罪而被軟禁在家數個月，他還剩下幾年的服刑時間。

佛蘭特說：「他與妻子和家人一起住在家裡。一切不再那麼順利。他說，『聽著，我的家庭生活變成地獄，我不能再這樣了，我想進監獄』。」

最終，男子因違反居家軟禁令而立即被捕，司法當局已下令將他移轉到監獄。