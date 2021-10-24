香港女星周秀娜外型亮麗、身材火辣，出道以來一直有「香港波神」的美名，近年她則收起性感，以實力派演員為目標努力轉型，可卻被發現她的身材日漸消瘦，最近在IG曬出一組近照，皮包骨模樣更是嚇壞大票網友。

照片中，周秀娜披著一頭長髮，身穿無袖連身長裙，明顯可見露出的手臂幾乎瘦到皮包骨，整個人似乎又比之前更瘦了，暴瘦模樣吸引眾人憂心留言「擔心你有事呀，不要再瘦啦」、「瘦到好恐怖」、「吃多點啦」、「瘦到好像得厭食症」、「好好照顧身體啊」，甚至有人直接建議「請快看心理醫生吧，太瘦了」。

周秀娜曬最新近照，手臂瘦到皮包骨。（圖／翻攝自周秀娜IG）

周秀娜原本擁有勻稱的魔鬼身材，近年卻因身型消瘦常被熱議，之前她曾曬比基尼照，就被發現不但傲人上圍消風成排骨胸，一根根肋骨也清楚現形，腰間和大腿也完全沒肉，瘦成紙片人的狀況讓外界相當擔心。

36歲周秀娜從模特兒轉型為演員，當年還未成名時，因外貌與名模樂基兒相似，被港媒稱作「翻版樂基兒」，2011年曾來台和蕭敬騰合作電影《殺手歐陽盆栽》，後接連演出《西遊·降魔篇》、《分手100次》、《29+1》、《掃毒2天地對決》等作品。