新竹街口攻城獅主辦的大獅賽最終戰，由攻城獅出戰T1聯盟的台南台鋼獵鷹，再度吸引2000名獅紫軍進場獅吼。24日對戰由洋將賈西亞坐鎮的獵鷹隊，攻城獅全場皆展現強勢防守，將台鋼獵鷹總得分限制於60分以內，終場攻城獅以94比58輕取獵鷹隊，拿下大獅賽6戰全勝，也象徵本土球員磨合已漸入佳境，下周起開始備戰11月6日開打的PLG新北站熱身賽。

本屆大獅賽攻城獅於第2節與第3節得分皆落後對手，林冠綸總教練賽前提醒球員，「在場上的每一分每一秒都要展現第一節的打球態度！」攻城獅雖首節命中率較低，但在團隊戰力明顯優於對手情況下，多次成功團隊防守造成獵鷹隊後場頻頻發生失誤，且進攻箭頭宋宇軒靠著轉換快攻迅速擴大分差。

末節雙方分差過大，場上上演「豪強兄弟對決」，完美重演當年HBL總冠軍賽精彩對決畫面，高國豪與高國強皆在對方嚴防下得分，贏得全場觀眾歡呼。高國豪表示，「我非常珍惜在場上跟哥哥的對決時刻，因為真的很久沒有像高中那樣一對一，而且在有觀眾的鼓譟下，氣氛更High了！」

本屆大獅賽攻城獅6戰全勝，林冠綸總教練認為子弟兵們在3周內完成6場比賽，雖然過程中有高低起伏，但球員們都已拚盡全力執行任務，可以看出他們在休賽季的訓練有實際運用在場上，特別是李家瑞，他處理球的細膩度與腳步靈活度都有大幅進步，接下來會迅速整合洋將與本土球員，全力備戰PLG例行賽。

攻城獅以宋宇軒20分、4籃板與3助攻表現最佳，朱雲豪18分、9籃板，高國豪15分、9籃板及5助攻，郭少傑12分，陳堅恩11分；台南獵鷹只有洋將賈西亞拿下27分、17籃板的雙十數據，其他所有本土球員得分都沒上雙，代表假如這場熱身賽沒有賈西亞的話，獵鷹恐怕只會輸到更難看。