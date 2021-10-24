美國海狼級康乃狄克號核潛艇不久前在南海發生撞擊事故，被迫上浮返回關島維修。美國軍方對該核潛艇受損狀況與原因仍諱莫如深，反而是網路上有大量的假照片流傳，若按衛星照判斷，康乃狄克號艇身完好，撞擊位置可能在水線以下，照片中看不到任何明顯的損傷。

據美國《動力》（The Drive）網站「戰爭地帶」欄目發表的文章指出，美國海軍海狼級攻擊核潛艇康乃狄克號撞上了一個水下物體，在確定情況穩定且反應堆安全運行後，潛艇從南海返回關島的美國海軍基地評估損傷並調查事故。美軍對撞擊事件守口如瓶，也可能還未弄清楚撞上什麼。到今天都還未公布損潛艇照片，不過倒是網上有大量虛假圖片，聲稱顯示了受損的情況。

陸媒《觀察者網》引述外媒獲得的衛星照片表示，自撞擊事件發生以來，總算有了第一張公開照片。照片中康涅狄克號艇身似乎沒有大規模損壞，在艇橋或艇首頂部和聲納穹頂上看不到任何跡象表明發生了重大撞擊，但其艇艏有一大塊蒙布，據此推測碰撞位置可能發生在水線以下。

從這張拍攝於2021年10月20日的高解析度衛星照片看，關島碼頭內停靠了2艘核潛艇分別位於碼頭東邊和西邊，其中一艘停泊在西側碼頭，靠近埃默里號潛艇支援艦旁，這艘潛艇體形較小，應屬洛杉磯級核潛艇。在東碼頭的那艘潛艇艇身寬一些而且使用泵噴推進器，應該就是康乃狄克號。

雖然照片解析度有限，但潛艇似乎未受到明顯的大規模損壞，潛艇周圍也沒有任何特殊的維修設施用以維修損害的地方。這艘船的圍殼、艦艏頂部和聲納圓頂上看不到任何表明有重大撞擊的跡象。

美國海軍對此次事故應仍是含糊其辭，太平洋艦隊潛艇部隊發言人辛蒂．菲爾茲表示，美國海軍海上系統司令部已經成立了一個評估小組，負責損失評估和制定維修建，普吉特灣海軍造船廠將負責「康涅狄格」號後續的維修任務。

美媒稱，美國海軍只有3艘海狼級核潛艇，因此儘快修復康乃狄克號將成為一項重大舉措，希望能很快聽到美國海軍關於損失程度和事故原因的消息。