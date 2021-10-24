全球經濟持續受到供應鏈中斷與通貨膨脹的衝擊。專家認為，全球經濟所面臨的壓力來自於需求增加，尤其是來自美國的需求，且從某方面來看，近期美國所出現的嚴重通膨現象，是寬鬆貨幣政策與強力經濟刺激政策所帶來的影響。

美媒報導，儘管能源價格上漲是全球現象，但核心物價指數的快速上漲，只有在美國才看到，且這種狀況受到美國零售銷售量暴增所影響，研究員Karl W. Smith表示，目前所看到的通膨是受到不斷上漲的能源價格與運輸成本所推動的。

此外，美國雖有大量的能源產量，但去年疫情期間，部分產業陷入停擺，且缺少資本投入，導致疫情消退需求強力反彈時，該產業無法負荷龐大需求，導致供不應求狀況相當嚴重，且各大產業都出現類似問題，推升價格飆漲，通膨數據上升。

對此，Karl W. Smith說：「全球經濟所面臨的壓力來自於需求增加，尤其是來自美國的需求，且從某方面來看，近期美國所出現的嚴重通膨現象，是寬鬆貨幣政策與強力經濟刺激政策所帶來的影響。」

先前有「華爾街狼王」之稱的知名投資大亨Carl Icahn就曾警告，美國政府過度印鈔與通膨持續上升，將讓美股陷入困境，「我真的認為，我們前進的路線、印鈔及陷入通貨膨脹的方式都會發生危機，如果你環顧四周，你會發現周圍都是通貨膨脹，市場總有一天需要為實施這些政策付出代價。」