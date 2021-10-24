台中市第二選區立委陳柏惟罷免案投票通過，下一場罷免戰為台北市中正萬華區立委林昶佐，目前仍由台北市選委會查對連署人名冊中，查對期間將至11月18日為止，若連署人數符合規定，中選會將會宣告罷免案成立。PTT網友問到下一站萬華有幾成勝算？PTT網友幾乎一面倒表示，「絕對的輾壓，比3Q還慘死。」「說自己選區是破口的立委，必死無疑。」

有網友在PTT八卦板問到，耳聞路邊小販說下一站是萬華，萬華這地方我不太熟悉，想問問大家有幾成勝算？

底下網友紛紛回應表示，「越北部，芒果乾作用有限。」、「感覺萬華人有一股怨氣要出。」、「背叛萬華，萬華清理門戶，背骨林。」、「絕對的輾壓，比3Q還慘死。」、「應該很多萬華人很氣萬華病毒。」、「說自己選區是破口的立委，必死無疑。」、「背骨仔立委。」

還有網友認為，「萬華超綠不等於會繼續支持閃尿。」、「我認為萬華得票率會超過台中。」、「萬華9成吧，賭爛到不行。」、「萬華清理門戶，萬華病毒。」、「市場反對他。就完蛋了。」、「防疫愛作秀，很傷。」

罷免林昶佐領銜人鄭大平和台北市議員鍾小平等人，已於10月9日前往台北市選委會繳交3.3萬份的第二階段連署書，超過第二階段門檻的2萬4千多份甚多。目前正由台北市選委會依「選罷法」規定，於收到連署人名冊後，從10月10日至11月18日為止，查對完成後，台北市選委會再將查對情形函報中選會。