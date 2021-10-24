東歐累計新冠確診人數 突破2千萬例 21:002021/10/24 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東歐迄24日止累計確診新冠人數突破2000萬例，跟東歐新冠疫苗接種率為全歐洲最低有莫大關係。 東歐目前已注射一劑疫苗的人數，不到區內總人口的一半。匈牙利注射至少一劑的人口比率為62％，已經是區內接種率最高。 目前全歐洲的整體完成接種比率逾54％。 保險業在疫情期間做了4件事 金管會大讚「善盡企業社會責任」 大陸昨本土確診新增26例 旅遊團傳播鏈已波及10省區市 #東歐 #新冠 #萬例 #接種率 #區內 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大腸腫瘤不開腹 手術沒外傷更快好 04:102021/10/24 生活新聞 香港馬拉松今開跑 400人受傷 10人送醫1命危 13:422021/10/24 兩岸 疫情升溫 進京限制轉嚴 04:102021/10/24 全球財經 大陸增38本土病例 甘肅淪重災區 04:102021/10/24 焦點新聞 癌前徵兆大腸瘜肉 篩檢除後患 04:102021/10/24 生活新聞 產學合作 文蛤收成率增2成 04:102021/10/24 地方新聞 北京加強防疫 非必要不進京、不返京 17:592021/10/24 財經 陳柏惟罷免案過關 盧秀燕：尊重投票結果 14:112021/10/24 政治 「與病毒共存」概念不切實際 專家憂港遭新冠及流感夾擊 12:142021/10/24 兩岸 吳釗燮歐洲行與台灣牌 04:102021/10/24 時論廣場 葉獻文專欄－護國神山再發威 多頭一掃陰霾 04:102021/10/24 財經要聞 財經熱門新聞 地方創生券第二波獎號出爐 身分證末3碼全對 可領500元 - 財經 英特爾11％血腥屠殺 明台積電也中彈？ - 要聞 散戶買面板慘套百萬 急問3年能回來？他自曝這檔6年解套 - 財經 通膨數據失控了！專家曝美國人這舉動害慘全世界 - 財經 台積電選這天交機密給老美 他爆：這家公司完蛋了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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