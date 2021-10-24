東歐迄24日止累計確診新冠人數突破2000萬例，跟東歐新冠疫苗接種率為全歐洲最低有莫大關係。

東歐目前已注射一劑疫苗的人數，不到區內總人口的一半。匈牙利注射至少一劑的人口比率為62％，已經是區內接種率最高。

目前全歐洲的整體完成接種比率逾54％。