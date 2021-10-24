美國社交平台推特執行長多爾西23日發推文指惡性通膨正改變一切，後來回應其他人留言時強調美國乃至全球即將出現惡性通膨。

他是著名的比特幣支持者，其行動支付公司Square已宣布要跨足比特幣挖礦事業。不少支持者認為比特幣能對沖通膨風險。