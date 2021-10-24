推特執行長：美國乃至全球將出現惡性通膨 21:002021/10/24 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國社交平台推特執行長多爾西23日發推文指惡性通膨正改變一切，後來回應其他人留言時強調美國乃至全球即將出現惡性通膨。 他是著名的比特幣支持者，其行動支付公司Square已宣布要跨足比特幣挖礦事業。不少支持者認為比特幣能對沖通膨風險。 產經解析－中國經濟穩定復甦 吸引全球目光 葉獻文專欄－護國神山再發威 多頭一掃陰霾 #全球 #美國 #惡性通膨 #推特 #執行長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 歐洲央行本周開會 縮債動向受矚目 04:102021/10/24 專題周報 老舊斗六市立運動場翻新 提升為合格比賽場域 17:462021/10/24 寶島 鮑爾：縮債啟動時刻已到 升息時機尚未成熟 09:162021/10/24 財經 風險釋放 資金逢低布局中概股 04:102021/10/24 全球財經 無車可賣 美國汽車經銷商7萬職位消失 17:392021/10/24 財經 薩國比特幣實驗凸槌 04:102021/10/24 產業特刊 讓病人自主善終 奧地利推安樂死新法 13:442021/10/24 國際 潛艦風波後修補關係 拜登馬克宏再通話 04:102021/10/24 話題觀察 通膨衝擊 富豪生活成本變更貴 04:102021/10/24 全球財經 陸互金協會：要把數位人民幣打造成全球最佳央行數位貨幣 09:152021/10/24 財經 美通膨壓力再現 法人：短空長多 04:102021/10/24 財經要聞 財經熱門新聞 地方創生券第二波獎號出爐 身分證末3碼全對 可領500元 - 財經 英特爾11％血腥屠殺 明台積電也中彈？ - 要聞 散戶買面板慘套百萬 急問3年能回來？他自曝這檔6年解套 - 財經 通膨數據失控了！專家曝美國人這舉動害慘全世界 - 財經 台積電選這天交機密給老美 他爆：這家公司完蛋了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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