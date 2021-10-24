紐約客掀起買房興趣，外地人遷入，加上投資客不受疫情影響看好長線投資，美國首善之區紐約市的房市強勢復甦，公寓尤其特別搶手，銷售量躍增。

根據紐約房仲商Douglas Elliman的市場報告，第三季有超過4500間曼哈頓產權公寓（condo）及合作公寓（co-op）完銷，是30多年來最佳第三季銷售紀錄。

紐約不動產估價公司米勒薩姆爾（Miller Samuel執行長米勒（Jonathan Miller）指出，去年第二季，曼哈頓產權公寓和合作公寓的中位數價格100萬美元，觸抵疫情來新低，與2019年同期相比狂跌近18％。

去年疫情爆發後，紐約客紛紛逃離這座大城市，高檔公寓所有人等著將房子賣掉脫手，導致紐約房價大跌。

不過隨著房市買氣升高，加上高價物件求售，曼哈頓房屋中位數價格回到疫情前水準。紐約布魯克林區（Brooklyn）及皇后區（Queens）房市也是一片榮景，價格中位數雙雙創歷史新高。

有別紐約昔日的購屋潮由海外買家炒熱，這回因新冠疫情祭出旅遊限制之故，外國投資客在這波的房市熱顯得無足輕重。

不動產經紀商Corcoran執行長李柏曼（Pamela Liebman）指出，今年第3季紐約新開發案的海外買家僅占11％，不及兩年前的占比28％。

紐約房地產仲介公司Olshan Realty主管歐珊（Donna Olshan）表示，去年受壓抑的房市需求，可望將目前這股銷售熱延續到明年第一季。

自11月起，完整接種新冠疫苗的外國人士獲准入境美國，歐珊認為這將為紐約房市引進更多國際資金。

不過紐約尚待從疫情低潮中復原。據紐約房地產委員會（Real Estate Board of New York）資料，曼哈頓中城東部商業區的零售店鋪閒置率，倍增到逼近30％，因為鄰近辦公室大多仍空置。