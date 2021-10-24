在困境中仍保持樂觀堅強是非常不易的，土耳其攝影師穆罕默德·阿斯蘭 (Mehmet Aslan) ，拍攝到一對不因傷殘而失去希望的父子照片，獲得錫耶納攝影獎(Siena Awards)的首獎。

內幕(Insider)報導，照片被定名為「生活的艱辛」(The Hardships of Life)，父親穆薩爾(Munzir) 和兒子穆斯塔法(Mustafa)在家門口的玩耍，穆薩爾將兒子穆斯塔法拋向空中時使用拐杖保持平衡，令人不忍的是，兩人臉上都洋溢著極為難得的燦爛笑容。

A father and son displaced from #Ghouta. The child was born without legs. The mother was exposed to Nerve gas in 2013. It is impossible to measure the real impact of the gas massacre on born children without an epidemiological study

Now living in #Idlib #Syria pic.twitter.com/gFQYngjOjG — Dr. Zaher Sahloul (@sahloul) October 23 2021

這對父子住在土耳其哈塔伊省 Reyhanli，原本是敘利亞難民。今年5歲的穆斯塔法 (Mustafa)，出生時就沒有下肢或上肢，這是因為他的母親 贊娜普(Zeynep)在敘利亞戰爭期間，遭到神經毒氣攻擊而中毒，雖由解毒劑治療，但會造成胎兒發育不全。 穆薩爾則是在敘利亞伊德利卜生活時，遭遇轟炸而失去了右腿。

土耳其阿納多盧通訊社(Anadolu Agency) 華盛頓分社社長哈坎‧庫普爾(Hakan Copur)發推文說： 「只需1張照片，就能說明敘利亞發生的一切。」

照片呈現父子之間的美好時刻的同時，也凸顯了當地醫療服務的匱乏。穆斯塔法未來將需要特殊的電子義肢才能有效行動，然而土耳其目前還沒有這樣的高科技義肢。

參與錫耶納年度攝影獎的作品來自 163 個國家與地區，各國攝影師提交了數萬張的照片，獲獎者將於10月23日，於義大利錫耶納舉行的國際視覺藝術節的展覽上展出 。