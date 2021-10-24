在困境中仍保持樂觀堅強是非常不易的，土耳其攝影師穆罕默德·阿斯蘭 (Mehmet Aslan) ，拍攝到一對不因傷殘而失去希望的父子照片，獲得錫耶納攝影獎(Siena Awards)的首獎。
內幕(Insider)報導，照片被定名為「生活的艱辛」(The Hardships of Life)，父親穆薩爾(Munzir) 和兒子穆斯塔法(Mustafa)在家門口的玩耍，穆薩爾將兒子穆斯塔法拋向空中時使用拐杖保持平衡，令人不忍的是，兩人臉上都洋溢著極為難得的燦爛笑容。
這對父子住在土耳其哈塔伊省 Reyhanli，原本是敘利亞難民。今年5歲的穆斯塔法 (Mustafa)，出生時就沒有下肢或上肢，這是因為他的母親 贊娜普(Zeynep)在敘利亞戰爭期間，遭到神經毒氣攻擊而中毒，雖由解毒劑治療，但會造成胎兒發育不全。 穆薩爾則是在敘利亞伊德利卜生活時，遭遇轟炸而失去了右腿。
土耳其阿納多盧通訊社(Anadolu Agency) 華盛頓分社社長哈坎‧庫普爾(Hakan Copur)發推文說： 「只需1張照片，就能說明敘利亞發生的一切。」
照片呈現父子之間的美好時刻的同時，也凸顯了當地醫療服務的匱乏。穆斯塔法未來將需要特殊的電子義肢才能有效行動，然而土耳其目前還沒有這樣的高科技義肢。
參與錫耶納年度攝影獎的作品來自 163 個國家與地區，各國攝影師提交了數萬張的照片，獲獎者將於10月23日，於義大利錫耶納舉行的國際視覺藝術節的展覽上展出 。
文章來源：Bittersweet photo of father and son who lost their limbs due to Syria's civil war wins top prize
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