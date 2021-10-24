北市正妹議員鍾佩玲質詢，1280吃到飽月票是台北市長柯文哲大力推動的政期盼達到鼓勵市民使用大眾運輸的目標，要問柯知道1280月票有幾種？柯秒答「1種」，鍾佩玲打臉說「是2種，且分可搭淡海輕軌的及不能搭的」，柯面對問題滿頭「黑人問號」，頻頻向交通局長陳學台求救。

「1280月票有2種，柯竟不知？」鍾佩玲指出，1280月票取得的方式有2種，一是採用實體票券、加值購買，另一是透過悠遊付APP購買，而採用實體票券加值可搭乘淡海輕軌，至於透過透過悠遊付APP購買則「無法」搭乘淡海輕軌。

鍾佩玲說，相同金額卻無法獲得相同的服務，極度不合理，面對這樣的狀況，台北捷運公司稱可退費處理，但她認為「退費」是不夠的，就算可以按天數比例退回餘額，但這段期間民眾額外掏腰包搭乘淡海輕軌，又該怎麼補償？柯回「請悠遊卡公司送贈品吧。」

鍾佩玲聞後怒批柯敷衍了事，要求柯應盡速解決悠遊付無法搭乘淡海輕軌問題，在問題解決前，也應思考服務範圍不同，是否也應訂定不同的月票價格，供民眾選擇。

台北捷運公司總經理黃清信承諾，會比照疫情期間月票未能使用、按比例予以退費處理。